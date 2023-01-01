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Huawei Nova 11 Pro против Honor 90 Pro

77 из 100
Huawei Nova 11 Pro
VS
85 из 100
Honor 90 Pro
Huawei Nova 11 Pro
Honor 90 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 апреля 2023 года Huawei Nova 11 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.78-дюймового Honor 90 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 11 Pro
  • Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 90W)
Причины выбрать Honor 90 Pro
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Nova 11 Pro
100*
90 Pro
100*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 11 Pro
vs
90 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1200 x 2652 пикселей 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 19.89:9 19.89:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 437 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет -
Макс. заявленная яркость 800 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.1% 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Nova 11 Pro
707 нит
90 Pro
н/д

Дизайн и корпус

Высота 164.24 мм 163.8 мм
Ширина 74.35 мм 74.9 мм
Толщина 7.88 мм 8.1 мм
Вес 188 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Черный, Зеленый Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nova 11 Pro
91.1%
90 Pro
90.9%

Производительность

Тестируем Huawei Nova 11 Pro и Honor 90 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2400 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 642L Adreno 730
Частота GPU 490 МГц 900 МГц
FLOPS ~753 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 11 Pro
н/д
90 Pro
1315
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 11 Pro
н/д
90 Pro
4193
AnTuTu Benchmark 9
Nova 11 Pro
н/д
90 Pro
1067782
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android Android 13
Оболочка UI HarmonyOS 3.0 MagicOS 7.1

Батарея

Объем 4500 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 100 Вт 90 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (56% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 0:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 11 Pro vs Honor 90 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 16256 x 12192
Зум Цифровой Оптический, 2.5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 112°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (200 МП + 32 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Лазерный автофокус
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 8160 x 6112
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 52 мм -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 100 Вт Да, 90 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor 90 Pro более удачной покупкой.

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