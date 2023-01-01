Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 апреля 2023 года Huawei Nova 11 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 44 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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