Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 апреля 2023 года Huawei Nova 11 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.67-дюймового Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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