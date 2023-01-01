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Huawei Nova 11 против Honor 70

71 из 100
Huawei Nova 11
VS
68 из 100
Honor 70
Huawei Nova 11
Honor 70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 апреля 2023 года Huawei Nova 11 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.67-дюймового Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 11
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1011 и 939 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Honor 70
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Nova 11
83*
Honor 70
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Nova 11
71*
Honor 70
68
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 11
vs
Honor 70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1084 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 61 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nova 11
н/д
Honor 70
763 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.29 мм 161.4 мм
Ширина 74.96 мм 73.3 мм
Толщина 6.88 мм 7.91 мм
Вес 168 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Золотистый, Зеленый Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nova 11 +1%
91.4%
Honor 70
90.8%

Производительность

Тестируем Huawei Nova 11 и Honor 70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2400 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц 550 МГц
FLOPS ~753 Гфлопс ~845 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 11 +8%
1011
Honor 70
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 11
2431
Honor 70 +15%
2799
AnTuTu Benchmark 9
Nova 11
523581
Honor 70 +6%
555110
CPU 157375 162275
GPU 1711499 168406
Memory 96225 93080
UX 83714 129303
Total score 523581 555110
3DMark Wild Life Performance
Nova 11
н/д
Honor 70
2636
Web score - 10381
Video editing - 7005
Photo editing - 23875
Data manipulation - 9312
Writing score - 13809
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя - UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI EMUI 13 Magic UI 7.1
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Объем 4500 мАч 4800 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут) Да (71% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:02 ч.
Просмотр видео - 14:45 ч.
Игры - 04:54 ч.
Режим ожидания - 100 ч.
Общая автономность
Nova 11
н/д
Honor 70
32:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 11 vs Honor 70
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 54 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 8768 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 122°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Honor 70 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 8960 x 6720 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.4
Размер пикселя 0.61 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора PureCel CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nova 11
н/д
Honor 70
115
Качество видео
Nova 11
н/д
Honor 70
129
Итоговая оценка камеры
Nova 11
н/д
Honor 70
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 11
н/д
Honor 70
80.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2023 года Май 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, игры, автономность и звук - выбирайте Huawei Nova 11, а если камера – то Honor 70.

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