Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 июля 2018 года Huawei Nova 3i с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.