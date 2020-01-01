Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 декабря 2018 года Huawei Nova 4 с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.3-дюймового Huawei Nova 3i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.