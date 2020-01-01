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Huawei Nova 5 Pro против Nova 5

Хуавей Нова 5 Про
Huawei Nova 5 Pro
VS
Хуавей Нова 5
Huawei Nova 5

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2019 года Huawei Nova 5 Pro с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.39-дюймового Huawei Nova 5, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 5 Pro
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (722 и 610 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 5 Pro и Huawei Nova 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.39 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nova 5 Pro
454 нит
Nova 5
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.4 мм 157.4 мм
Ширина 74.8 мм 74.8 мм
Толщина 7.3 мм 7.3 мм
Вес 171 грамм 171 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nova 5 Pro
85.1%
Nova 5
85.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 5 Про и Хуавей Нова 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2270 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10 Mali-G52 MP6
GPU-ядер 10 6
Частота GPU 720 МГц 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 5 Pro +18%
722
Nova 5
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 5 Pro +32%
2606
Nova 5
1969
AnTuTu Benchmark 8
Nova 5 Pro +34%
418432
Nova 5
311585

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 10

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (85% за 30 минут) Да (85% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 5 Pro vs Huawei Nova 5
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 105° 117°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Документация
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Nova 5 Pro. У него лучшие производительность и коммуникации.

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