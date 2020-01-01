Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2019 года Huawei Nova 5 Pro с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.39-дюймового Huawei Nova 5, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.