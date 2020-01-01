Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2019 года Huawei Nova 5 с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.