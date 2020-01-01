Huawei Nova 5 против Nova 4
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2019 года Huawei Nova 5 с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.4-дюймового Huawei Nova 4, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Nova 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- Более энергоэффективный CPU
- Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Nova 4
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 5 и Huawei Nova 4
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2310 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.2:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|86%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.4 мм
|157 мм
|Ширина
|74.8 мм
|75.1 мм
|Толщина
|7.3 мм
|7.7 мм
|Вес
|171 грамм
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Синий, Черный, Красный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 810
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2270 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP6
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|6
|12
|Частота GPU
|820 МГц
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 10
|EMUI 9
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|2:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (85% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (40% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|5160 x 3872
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
|3 (48 МП + 16 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|5984 x 4140
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2019 года
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Документация
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядка
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 5 более удачной покупкой.
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