Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2019 года Huawei Nova 5i Pro с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.