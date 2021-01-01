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Huawei Nova 5T против Apple iPhone 13 Pro Max

Хуавей Нова 5Т
VS
Эпл Айфон 13 Про Макс
Huawei Nova 5T
Apple iPhone 13 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 августа 2019 года Huawei Nova 5T с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 66 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 106% выше максимальная яркость экрана (1042 против 506 нит)
  • Показывает на 78% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • На 0.44" большая диагональ экрана
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 602 мАч более емким аккумулятором – 4352 против 3750 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 5T
vs
iPhone 13 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.26 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 87.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 238 Гц
Время отклика 36.4 мс 8.5 мс
Контрастность 1344:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nova 5T
506 нит
iPhone 13 Pro Max +106%
1042 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 154.3 мм 160.8 мм
Ширина 74 мм 78.1 мм
Толщина 7.8 мм 7.65 мм
Вес 174 грамма 240 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Фиолетовый Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nova 5T
84.2%
iPhone 13 Pro Max +4%
87.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 5Т и Эпл Айфон 13 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2600 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP10 Apple GPU
Частота GPU 750 МГц 1200 МГц
FLOPS ~691 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 5T
685
iPhone 13 Pro Max +152%
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 5T
2505
iPhone 13 Pro Max +86%
4670
AnTuTu Benchmark 9
Nova 5T
472533
iPhone 13 Pro Max +78%
838902
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 15
Оболочка UI EMUI 10.1 -
Размер системы из коробки 13 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 4352 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:46 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nova 5T
н/д
iPhone 13 Pro Max
20:10 ч.
Время просмотра видео
Nova 5T
н/д
iPhone 13 Pro Max
24:12 ч.
Время разговора (3G)
Nova 5T
н/д
iPhone 13 Pro Max
27:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 5T vs Apple iPhone 13 Pro Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6912 x 4624 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 5T +1%
81.1 дБ
iPhone 13 Pro Max
80.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro Max более удачной покупкой.

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