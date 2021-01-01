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Huawei Nova 5T против Honor 60 Pro

Хуавей Нова 5Т
VS
Хуавей Хонор 60 Про
Huawei Nova 5T
Huawei Honor 60 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 августа 2019 года Huawei Nova 5T с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.78-дюймового Huawei Honor 60 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 28 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 60 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.52" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1050 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 3750 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.7% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 5T
vs
Honor 60 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.26 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1200 x 2652 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 90.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 36.4 мс -
Контрастность 1344:1 -
Максимальная яркость
Nova 5T
506 нит
Honor 60 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 154.3 мм 163.9 мм
Ширина 74 мм 74.8 мм
Толщина 7.8 мм 8.2 мм
Вес 174 грамма 192 грамма
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Синий, Фиолетовый Зеленый, Розовый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nova 5T
84.2%
Honor 60 Pro +8%
90.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 5Т и Хуавей Хонор 60 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2600 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G76 MP10 Adreno 642L
Частота GPU 750 МГц -
FLOPS ~691 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 -
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 5T
685
Honor 60 Pro +19%
812
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 5T
2505
Honor 60 Pro +18%
2961
AnTuTu Benchmark 9
Nova 5T
472533
Honor 60 Pro +10%
520891
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI EMUI 10.1 -
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 5T vs Huawei Honor 60 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 117° 122°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6912 x 4624 -
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 5T
81.1 дБ
Honor 60 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Typer-C
- Скрепка для извлелечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 60 Pro более удачной покупкой.

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