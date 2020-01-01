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Huawei Nova 5T против Honor 9 Lite

Хуавей Нова 5Т
Huawei Nova 5T
VS
Хуавей Хонор 9 Лайт
Huawei Honor 9 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 августа 2019 года Huawei Nova 5T с экраном 6.26" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • На 0.61" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 750 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 8.08% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (611 против 500 нит)
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 5T и Huawei Honor 9 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 5.65 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм 427 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 76.12%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nova 5T
500 нит
Honor 9 Lite +22%
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.3 мм 151 мм
Ширина 74 мм 71.9 мм
Толщина 7.8 мм 7.6 мм
Вес 174 грамма 149 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Фиолетовый Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nova 5T +11%
84.2%
Honor 9 Lite
76.12%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 5Т и Хуавей Хонор 9 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 659
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G76 MP10 Mali-T830 MP2
GPU-ядер 10 2
Частота GPU 750 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 5T
691
Honor 9 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 5T
2525
Honor 9 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nova 5T
370238
Honor 9 Lite
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 9
Размер системы из коробки 13 ГБ 9.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 5T vs Huawei Honor 9 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6912 x 4624 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 26 мм 28 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 18 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 5T более удачной покупкой.

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