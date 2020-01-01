Главная > Сравнение смартфонов > Nova 6 SE vs Nova 6 – что лучше выбрать?

Huawei Nova 6 SE против Nova 6

Хуавей Нова 6 SE
Huawei Nova 6 SE
VS
Хуавей Нова 6
Huawei Nova 6

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 декабря 2019 года Huawei Nova 6 SE с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.57-дюймового Huawei Nova 6, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 6 SE
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 6
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (500 против 454 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 6 SE и Huawei Nova 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nova 6 SE
454 нит
Nova 6 +10%
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 162.6 мм
Ширина 76.3 мм 75.7 мм
Толщина 8.7 мм 8.6 мм
Вес 183 грамма 197 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый Черный, Синий, Красный, Темно-лиловый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nova 6 SE
83.5%
Nova 6 +1%
84.7%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 6 SE и Хуавей Нова 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810 HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2270 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP6 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 6 16
Частота GPU 820 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 6 SE
601
Nova 6 +27%
765
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 6 SE
1876
Nova 6 +60%
3004
AnTuTu Benchmark 8
Nova 6 SE
286519
Nova 6 +41%
404220

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 10

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 6 SE vs Huawei Nova 6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8500 x 4700
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 105°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 8 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 6 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях