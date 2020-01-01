Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 декабря 2019 года Huawei Nova 6 SE с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.57-дюймового Huawei Nova 6, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.