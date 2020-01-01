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Huawei Nova 6 против Honor View 30

Хуавей Нова 6
Huawei Nova 6
VS
Хуавей Хонор View 30
Huawei Honor View 30

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 декабря 2019 года Huawei Nova 6 с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.57-дюймового Huawei Honor View 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 6
  • Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor View 30
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 6 и Huawei Honor View 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 84.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nova 6
500 нит
Honor View 30
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 162.7 мм
Ширина 75.7 мм 75.8 мм
Толщина 8.6 мм 8.9 мм
Вес 197 граммов 213 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный, Темно-лиловый Синий, Оранжевый, Белый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nova 6
84.7%
Honor View 30
84.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 6 и Хуавей Хонор View 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16 16
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 6
765
Honor View 30 +3%
789
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 6
3004
Honor View 30 +2%
3074
AnTuTu Benchmark 8
Nova 6
404220
Honor View 30 +14%
461659

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10 Magic UI 3

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 6 vs Huawei Honor View 30
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8500 x 4700 7360 x 4912
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 105° 109°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 8 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 8 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.768 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.01 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют схожие спецификации и разница между ними незначительная.

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