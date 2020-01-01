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Huawei Nova 6 против Nova 4

Хуавей Нова 6
Huawei Nova 6
VS
Хуавей нова 4
Huawei Nova 4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 декабря 2019 года Huawei Nova 6 с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.4-дюймового Huawei Nova 4, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 6
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3750 мАч
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Nova 4
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Nova 6
67
Nova 4
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Nova 6
88
Nova 4
52
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Nova 6
83
Nova 4
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Nova 6
87
Nova 4
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Nova 6
86
Nova 4
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Nova 6
79
Nova 4
63

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 6 и Huawei Nova 4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 86%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nova 6
500 нит
Nova 4
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 157 мм
Ширина 75.7 мм 75.1 мм
Толщина 8.6 мм 7.7 мм
Вес 197 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный, Темно-лиловый Синий, Черный, Красный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nova 6
84.7%
Nova 4 +2%
86%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 6 и Хуавей нова 4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 HiSilicon Kirin 970
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Mali-G72 MP12
GPU-ядер 16 12
Частота GPU 600 МГц 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 6
765
Nova 4
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 6
3004
Nova 4
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nova 6
404220
Nova 4
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 9

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 2:05 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, SuperCharge (40% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 6 vs Huawei Nova 4
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8500 x 4700 5160 x 3872
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 105° -
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 8 MP) 3 (48 МП + 16 MP + 2 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 25 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 5984 x 4140
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 21 18

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядка
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 6 более удачной покупкой.

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