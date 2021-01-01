Главная > Сравнение смартфонов > Nova 7 Pro vs iPhone 11 Pro – что лучше выбрать?

Huawei Nova 7 Pro против Apple iPhone 11 Pro

Хуавей Нова 7 Про
Huawei Nova 7 Pro
VS
Эпл Айфон 11 Про
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2020 года Huawei Nova 7 Pro с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 0.77" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 954 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3046 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 7.5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 81% выше максимальная яркость экрана (813 против 450 нит)
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Стерео динамики
  • На 17% выше плотность пикселей (458 vs 392 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 7 Pro
vs
iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.57 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 82.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 290 Гц
Время отклика - 7.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nova 7 Pro
450 нит
iPhone 11 Pro +81%
813 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.4 мм 144 мм
Ширина 73.7 мм 71.4 мм
Толщина 8 мм 8.1 мм
Вес 178 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nova 7 Pro +9%
89.6%
iPhone 11 Pro
82.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 7 Про и Эпл Айфон 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G Apple A13 Bionic
Макс. частота 2560 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP8 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 850 МГц -
FLOPS ~652 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 7 Pro
1002
iPhone 11 Pro +33%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 7 Pro
2587
iPhone 11 Pro +24%
3207
AnTuTu Benchmark 8
Nova 7 Pro
396322
iPhone 11 Pro +38%
545854

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 13 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI EMUI 10 + HMS -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3046 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:42 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nova 7 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
13:15 ч.
Время просмотра видео
Nova 7 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
15:14 ч.
Время разговора (3G)
Nova 7 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
17:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 7 Pro vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Оптический, 5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED -
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Sony IMX520 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 21 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 7 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Nova 7 Pro или Apple iPhone 11
2. Huawei Nova 7 Pro или Nova 5T
3. Huawei Nova 7 Pro или Samsung Galaxy A71
4. Huawei Nova 7 Pro или Honor 30 Pro
5. Huawei Nova 7 Pro или Nova 7i
6. Apple iPhone 11 Pro или iPhone 11
7. Apple iPhone 11 Pro или iPhone XS
8. Apple iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max
9. Apple iPhone 11 Pro или Samsung Galaxy S20
10. Apple iPhone 11 Pro или Huawei P40 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях