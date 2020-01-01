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Huawei Nova 7 Pro против Apple iPhone XR

Хуавей Нова 7 Про
Huawei Nova 7 Pro
VS
Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2020 года Huawei Nova 7 Pro с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • Комплектуется на 1058 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2942 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 10.6% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 20% выше плотность пикселей (392 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • На 56% выше максимальная яркость экрана (707 против 454 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1136 и 994 баллов)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 7 Pro и Apple iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nova 7 Pro
454 нит
iPhone XR +56%
707 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.4 мм 150.9 мм
Ширина 73.7 мм 75.7 мм
Толщина 8 мм 8.3 мм
Вес 178 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nova 7 Pro +13%
89.6%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 7 Про и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G Apple A12 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 2560 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP8 Apple GPU
GPU-ядер 8 4
Частота GPU - 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 7 Pro
994
iPhone XR +14%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 7 Pro +16%
2622
iPhone XR
2255
AnTuTu Benchmark 8
Nova 7 Pro
388898
iPhone XR +8%
421197

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI EMUI 10 + HMS -
Размер системы из коробки - 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:43 ч.
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nova 7 Pro
н/д
iPhone XR
13:04 ч.
Время просмотра видео
Nova 7 Pro
н/д
iPhone XR
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Nova 7 Pro
н/д
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 7 Pro vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Sony IMX520 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2316
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Nova 7 Pro
н/д
iPhone XR
103
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Nova 7 Pro
н/д
iPhone XR
101

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 21 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Nova 7 Pro
н/д
iPhone XR
77.4 дБ
Музыка
Nova 7 Pro
н/д
iPhone XR
75.6 дБ
Звонок
Nova 7 Pro
н/д
iPhone XR
80.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, батарея, камера и коммуникации - выбирайте Huawei Nova 7 Pro, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone XR.

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