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Huawei Nova 7 Pro против Honor View 30 Pro

Хуавей Нова 7 Про
Huawei Nova 7 Pro
VS
Хуавей Хонор View 30 Pro
Huawei Honor View 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2020 года Huawei Nova 7 Pro с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.57-дюймового Huawei Honor View 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (994 и 788 баллов)
  • Весит на 28 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor View 30 Pro
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 7 Pro и Huawei Honor View 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nova 7 Pro
454 нит
Honor View 30 Pro
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.4 мм 162.7 мм
Ширина 73.7 мм 75.8 мм
Толщина 8 мм 8.8 мм
Вес 178 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный Синий, Оранжевый, Белый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nova 7 Pro +6%
89.6%
Honor View 30 Pro
84.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 7 Про и Хуавей Хонор View 30 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2560 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP8 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 8 16
Частота GPU - 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 7 Pro
2622
Honor View 30 Pro +17%
3075
AnTuTu Benchmark 8
Nova 7 Pro
388898
Honor View 30 Pro +22%
475912

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10 + HMS Magic UI 3

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 0:45 ч.
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 7 Pro vs Huawei Honor View 30 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 7360 x 4912
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 109°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 12 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Sony IMX520 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Honor View 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.162 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.47 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея - выбирайте Huawei Honor View 30 Pro, а если дисплей и корпус – то Huawei Nova 7 Pro.

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