Huawei Nova 7 Pro против Mate 20 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2020 года Huawei Nova 7 Pro с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.39-дюймового Huawei Mate 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Nova 7 Pro
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- На 42% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 975 и 688 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Mate 20 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 37% выше плотность пикселей (538 vs 392 PPI)
- На 46% выше максимальная яркость экрана (651 против 446 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 15 Вт
- Стерео динамики
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
68
76
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
77
69
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
78
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
74
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.57 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|392 точек на дюйм
|538 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|88.14%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|245 Гц
|Время отклика
|-
|4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.4 мм
|157.8 мм
|Ширина
|73.7 мм
|72.3 мм
|Толщина
|8 мм
|8.6 мм
|Вес
|178 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный
|Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 985 5G
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2560 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP8
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|850 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|~652 Гфлопс
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 7 Pro +42%
975
688
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 7 Pro +7%
2578
2407
AnTuTu Benchmark 8
381758
381732
Лучшие смартфоны в AnTuTu 8 (#109 и #110)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10 + HMS
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|-
|15.2 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (75% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|1:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:57 ч.
Время просмотра видео
15:22 ч.
Время разговора (3G)
28:43 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Sony IMX520 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.2
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
114
Качество видео
97
Итоговая оценка камеры
109
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|21
|21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.4 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Huawei Nova 7 Pro, а если дисплей, автономность, корпус и звук – то Huawei Mate 20 Pro.
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