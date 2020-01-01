Huawei Nova 7 Pro против Mate 30 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2020 года Huawei Nova 7 Pro с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.53-дюймового Huawei Mate 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Nova 7 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Смартфон на 7 месяцев новее
- На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (994 и 787 баллов)
- Весит на 20 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- На 52% выше максимальная яркость экрана (689 против 454 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
- Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
78
84
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
95
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
83
89
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
77
83
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 7 Pro и Huawei Mate 30 Pro
Экран
|Тип
|OLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.57 дюймов
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1176 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|392 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|94.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.4 мм
|158.1 мм
|Ширина
|73.7 мм
|73.1 мм
|Толщина
|8 мм
|8.8 мм
|Вес
|178 граммов
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный
|Черный, Синий, Золотой, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 985 5G
|HiSilicon Kirin 990
|Архитектура
|2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55)
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2560 МГц
|2860 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP8
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|8
|16
|Частота GPU
|-
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 7 Pro +26%
994
787
Geekbench 5 (многоядерный)
2622
Mate 30 Pro +18%
3096
AnTuTu Benchmark 8
388898
Mate 30 Pro +24%
482858
Список смартфонов в AnTuTu 8 (#86 и #41)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10 + HMS
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|-
|27.3 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (75% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (27 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:58 ч.
Время просмотра видео
18:19 ч.
Время разговора (3G)
20:10 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8500 x 4700
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
|4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Sony IMX520 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
131
Качества видео
100
Итоговая оценка камеры
121
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|21
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
79.4 дБ
Музыка
75.2 дБ
Звонок
80.8 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.4 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Mate 30 Pro. У него лучшие дисплей, производительность, батарея, камера, корпус и звук.
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