Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2020 года Huawei Nova 7 SE с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 820, против 6.53-дюймового Huawei Honor 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.