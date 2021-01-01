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Huawei Nova 7 SE против Honor 30 Pro

Хуавей Нова 7 SE
Huawei Nova 7 SE
VS
Хуавей Хонор 30 Про
Huawei Honor 30 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2020 года Huawei Nova 7 SE с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 820, против 6.57-дюймового Huawei Honor 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 7 SE
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (610 против 450 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 7 SE
vs
Honor 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.5 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 89.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Nova 7 SE
450 нит
Honor 30 Pro +36%
610 нит

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 160.3 мм
Ширина 75 мм 73.6 мм
Толщина 8.6 мм 8.4 мм
Вес 189 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nova 7 SE
83.8%
Honor 30 Pro +7%
89.8%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 7 SE и Хуавей Хонор 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 820 HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 2360 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.22 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.36 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MP6 Mali G76 MP16
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
FLOPS ~579 Гфлопс ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 7 SE
636
Honor 30 Pro +20%
765
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 7 SE
2469
Honor 30 Pro +26%
3118
AnTuTu Benchmark 8
Nova 7 SE
384347
Honor 30 Pro +29%
496516

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10.1 Magic UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет (5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 0:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 7 SE vs Huawei Honor 30 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (64 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 21 21
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 30 Pro более удачной покупкой.

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