Huawei Nova 7 SE против Honor 9X Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2020 года Huawei Nova 7 SE с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 820, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Nova 7 SE
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
- Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Функция реверсивной зарядки
- Смартфон на 9 месяцев новее
- Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9X Pro
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 14% выше максимальная яркость экрана (517 против 454 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
61
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
66
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 7 SE и Huawei Honor 9X Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.8%
|84.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|163.1 мм
|Ширина
|75 мм
|77.2 мм
|Толщина
|8.6 мм
|8.8 мм
|Вес
|189 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 820
|HiSilicon Kirin 810
|Архитектура
|1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|2270 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP6
|Mali-G52 MP6
|GPU-ядер
|6
|6
|Частота GPU
|-
|820 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 7 SE +6%
636
601
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 7 SE +28%
2439
1910
AnTuTu Benchmark 8
Nova 7 SE +20%
377435
313972
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark (#93 и #125)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:23 ч.
Время просмотра видео
13:48 ч.
Время разговора (3G)
33:12 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 2 MP + 2 MP + 2 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|21
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 7 SE более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Huawei Nova 7 SE
- Apple iPhone 11 Pro против Huawei Nova 7 SE
- Huawei P40 Lite против Huawei Nova 7 SE
- Xiaomi Mi 9T Pro против Huawei Honor 9X Pro
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Huawei Honor 9X Pro
- Huawei Honor 20 против Huawei Honor 9X Pro
- Huawei Nova 5T против Huawei Honor 9X Pro
- Huawei Honor 9 Lite против Huawei Honor 9X Pro