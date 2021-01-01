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Huawei Nova 7 против Mate 40 Pro

Хуавей Нова 7
VS
Хуавей Мейт 40 Про
Huawei Nova 7
Huawei Mate 40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2020 года Huawei Nova 7 с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.76-дюймового Huawei Mate 40 Pro, который имеет процессор Kirin 9000 5G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 7
  • Весит на 32 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Mate 40 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 80% выше максимальная яркость экрана (797 против 442 нит)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 7
vs
Mate 40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.53 дюймов 6.76 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1344 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 94.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.5%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nova 7
442 нит
Mate 40 Pro +80%
797 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 162.9 мм
Ширина 74.3 мм 75.5 мм
Толщина 7.9 мм 9.1 мм
Вес 180 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный Мистический серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nova 7
86.3%
Mate 40 Pro +9%
94.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 7 и Хуавей Мейт 40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G Kirin 9000 5G
Макс. частота 2560 МГц 3130 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.54 ГГц: Cortex-A77
- 1 ядро по 3.13 ГГц: Cortex-A77
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MP8 Mali-G78 MP24
Частота GPU 700 МГц -
FLOPS ~652 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 7
678
Mate 40 Pro +35%
917
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 7
2563
Mate 40 Pro +27%
3254
AnTuTu Benchmark 8
Nova 7
412451
Mate 40 Pro +66%
685887
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10 + HMS EMUI 11
Размер системы из коробки - 18.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да, HUAWEI SuperCharge (87% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 0:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nova 7
н/д
Mate 40 Pro
14:24 ч.
Время просмотра видео
Nova 7
н/д
Mate 40 Pro
16:45 ч.
Время разговора (3G)
Nova 7
н/д
Mate 40 Pro
23:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 7 vs Huawei Mate 40 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8200 x 6100
Зум Оптический, 3x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 12 МП + 20 МП + 0 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nova 7
н/д
Mate 40 Pro
140
Качество видео
Nova 7
н/д
Mate 40 Pro
116
Итоговая оценка камеры
Nova 7
н/д
Mate 40 Pro
136

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 21 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 7
н/д
Mate 40 Pro
87.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Гибкий защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 40 Pro более удачной покупкой.

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