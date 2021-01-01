Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2020 года Huawei Nova 7 с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.76-дюймового Huawei Mate 40 Pro, который имеет процессор Kirin 9000 5G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.