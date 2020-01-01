Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2020 года Huawei Nova 7 с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.15-дюймового Huawei Nova 4e, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.