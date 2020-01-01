Huawei Nova 7 против Nova 4e
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2020 года Huawei Nova 7 с экраном 6.53" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.15-дюймового Huawei Nova 4e, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Nova 7
- Камера имеет оптический зум 3x
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3340 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 0.38" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Nova 4e
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Весит на 21 грамм меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 7 и Huawei Nova 4e
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.15 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2312 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.2:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.3%
|84.45%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|152.9 мм
|Ширина
|74.3 мм
|72.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.4 мм
|Вес
|180 граммов
|159 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 985 5G
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2560 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP8
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|8
|4
|Частота GPU
|-
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1600 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Лучшие смартфоны в AnTuTu (#87 и #215)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 10 + HMS
|EMUI 9.0
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3340 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (75% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (60% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|5288 x 3968
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
|3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|21
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 7 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1