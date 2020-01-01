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Huawei Nova 7i против Honor 9X Pro

Хуавей Нова 7i
Huawei Nova 7i
VS
Хуавей Хонор 9Х Про
Huawei Honor 9X Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 января 2020 года Huawei Nova 7i с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 7i
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9X Pro
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 7i и Huawei Honor 9X Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nova 7i
500 нит
Honor 9X Pro +3%
517 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 163.1 мм
Ширина 76.3 мм 77.2 мм
Толщина 8.7 мм 8.8 мм
Вес 183 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Розовый, Зеленый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nova 7i
83.5%
Honor 9X Pro +1%
84.7%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 7i и Хуавей Хонор 9Х Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810 HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2270 МГц 2270 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP6 Mali-G52 MP6
GPU-ядер 6 6
Частота GPU 820 МГц 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 7i +24%
2361
Honor 9X Pro
1910
AnTuTu Benchmark 8
Nova 7i
287472
Honor 9X Pro +9%
313972

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 10
Размер системы из коробки 14.7 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nova 7i
н/д
Honor 9X Pro
14:23 ч.
Время просмотра видео
Nova 7i
н/д
Honor 9X Pro
13:48 ч.
Время разговора (3G)
Nova 7i
н/д
Honor 9X Pro
33:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 7i vs Huawei Honor 9X Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2020 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Nova 7i.

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