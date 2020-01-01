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Huawei Nova 7i против Nova 4

Хуавей Нова 7i
Huawei Nova 7i
VS
Хуавей нова 4
Huawei Nova 4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 января 2020 года Huawei Nova 7i с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.4-дюймового Huawei Nova 4, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 7i
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3750 мАч
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Причины выбрать Huawei Nova 4
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Nova 7i
67
Nova 4
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Nova 7i
68
Nova 4
52
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Nova 7i
77
Nova 4
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Nova 7i
68
Nova 4
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Nova 7i
81
Nova 4
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Nova 7i
71
Nova 4
63

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Nova 7i и Huawei Nova 4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.2:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 86%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nova 7i
500 нит
Nova 4
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 157 мм
Ширина 76.3 мм 75.1 мм
Толщина 8.7 мм 7.7 мм
Вес 183 грамма 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Розовый, Зеленый Синий, Черный, Красный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nova 7i
83.5%
Nova 4 +3%
86%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 7i и Хуавей нова 4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810 HiSilicon Kirin 970
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2270 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G52 MP6 Mali-G72 MP12
GPU-ядер 6 12
Частота GPU 820 МГц 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 7i
604
Nova 4
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 7i
2361
Nova 4
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nova 7i
287472
Nova 4
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 9
Размер системы из коробки 14.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 2:05 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, SuperCharge (40% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 7i vs Huawei Nova 4
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 16 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5984 x 4140
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 18

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2020 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2020 года Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядка
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 7i более удачной покупкой.

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