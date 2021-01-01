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Huawei Nova 8 Pro против Apple iPhone 11 Pro

Хуавей Нова 8 Про
VS
Эпл Айфон 11 Про
Huawei Nova 8 Pro
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 декабря 2020 года Huawei Nova 8 Pro с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 8 Pro
  • На 0.77" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 954 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3046 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 7.2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 17% выше плотность пикселей (458 vs 392 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 8 Pro
vs
iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.57 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.3% 82.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 290 Гц
Время отклика - 7.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nova 8 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
801 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 144 мм
Ширина 74.1 мм 71.4 мм
Толщина 7.9 мм 8.1 мм
Вес 184 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Белый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nova 8 Pro +9%
89.3%
iPhone 11 Pro
82.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 8 Про и Эпл Айфон 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G Apple A13 Bionic
Макс. частота 2560 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP8 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 850 МГц -
FLOPS ~652 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 8 Pro
688
iPhone 11 Pro +93%
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 8 Pro
2561
iPhone 11 Pro +23%
3141
AnTuTu Benchmark 8
Nova 8 Pro
400652
iPhone 11 Pro +34%
535351

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI EMUI 11 -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3046 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч. 1:42 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nova 8 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
13:15 ч.
Время просмотра видео
Nova 8 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
15:14 ч.
Время разговора (3G)
Nova 8 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
17:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 8 Pro vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED -
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 21 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 8 Pro
н/д
iPhone 11 Pro
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 11 Pro, а если дисплей и коммуникации – то Huawei Nova 8 Pro.

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