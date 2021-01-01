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Huawei Nova 8 Pro против Honor 20

Хуавей Нова 8 Про
VS
Хуавей Хонор 20
Huawei Nova 8 Pro
Huawei Honor 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 декабря 2020 года Huawei Nova 8 Pro с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 8 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 75% выше максимальная яркость экрана (787 против 451 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Honor 20
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 8 Pro
vs
Honor 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.3% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.6%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 35.4 мс
Контрастность - 875:1
Максимальная яркость
Nova 8 Pro +75%
787 нит
Honor 20
451 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 154.25 мм
Ширина 74.1 мм 74 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 184 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Белый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nova 8 Pro +6%
89.3%
Honor 20
84.2%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 8 Про и Хуавей Хонор 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2580 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP8 Mali G76 MP10
Частота GPU 700 МГц 750 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 8 Pro +10%
2565
Honor 20
2337
AnTuTu Benchmark 7
Nova 8 Pro
н/д
Honor 20
305954
AnTuTu Benchmark 8
Nova 8 Pro +1%
401243
Honor 20
397903
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 11 Magic 4.0
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nova 8 Pro
н/д
Honor 20
13:25 ч.
Время просмотра видео
Nova 8 Pro
н/д
Honor 20
14:14 ч.
Время разговора (3G)
Nova 8 Pro
н/д
Honor 20
32:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 8 Pro vs Huawei Honor 20
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 21 21
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 8 Pro
н/д
Honor 20
81 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 8 Pro более удачной покупкой.

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