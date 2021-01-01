Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 декабря 2020 года Huawei Nova 8 SE с экраном 6.53" и чипом MediaTek Dimensity 720 5G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.