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Huawei Nova 8 SE против Honor 9X

Хуавей Нова 8 SE
VS
Хуавей Хонор 9Х
Huawei Nova 8 SE
Huawei Honor 9X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 декабря 2020 года Huawei Nova 8 SE с экраном 6.53" и чипом MediaTek Dimensity 720 5G, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 8 SE
  • Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 66 Ватт
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 720 5G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 9X
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 8 SE
vs
Honor 9X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.4% 84.3%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 29 мс
Контрастность - 969:1
Максимальная яркость
Nova 8 SE
н/д
Honor 9X
467 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.1 мм 163.5 мм
Ширина 74.8 мм 77.3 мм
Толщина 7.5 мм 8.8 мм
Вес 178 граммов 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nova 8 SE +1%
85.4%
Honor 9X
84.3%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 8 SE и Хуавей Хонор 9Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Mali-G51
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
FLOPS - ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 8 SE +74%
571
Honor 9X
328
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 8 SE +30%
1791
Honor 9X
1381
AnTuTu Benchmark 8
Nova 8 SE +89%
303124
Honor 9X
160693

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 10
Размер системы из коробки - 15.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут) Нет
Время полной зарядки 0:36 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nova 8 SE
н/д
Honor 9X
12:38 ч.
Время просмотра видео
Nova 8 SE
н/д
Honor 9X
12:02 ч.
Время разговора (3G)
Nova 8 SE
н/д
Honor 9X
28:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 8 SE vs Huawei Honor 9X
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 4
Поддержка 5G Да -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 8 SE
н/д
Honor 9X
78 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 8 SE более удачной покупкой.

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