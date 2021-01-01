Главная > Сравнение смартфонов > Nova 8 vs Pixel 4a 5G – что лучше выбрать?

Huawei Nova 8 против Google Pixel 4a 5G

Хуавей Нова 8
VS
Гугл Пиксель 4а 5G
Huawei Nova 8
Google Pixel 4a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 декабря 2020 года Huawei Nova 8 с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.2-дюймового Google Pixel 4a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 8
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 679 и 583 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 4a 5G
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 8
vs
Pixel 4a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.57 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.3% 84.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.9%
ШИМ (PWM) - 250 Гц
Время отклика - 6.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nova 8
н/д
Pixel 4a 5G
683 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.1 мм 153.9 мм
Ширина 74.1 мм 74 мм
Толщина 7.6 мм 8.2 мм
Вес 169 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Белый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nova 8 +6%
89.3%
Pixel 4a 5G
84.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 8 и Гугл Пиксель 4а 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2560 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP8 Adreno 620
Частота GPU 700 МГц 750 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 8 +16%
679
Pixel 4a 5G
583
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 8 +44%
2557
Pixel 4a 5G
1776
AnTuTu Benchmark 8
Nova 8 +46%
386656
Pixel 4a 5G
264263
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI EMUI 11 Stock Android
Размер системы из коробки - 14.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч 3885 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч. 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 8 vs Google Pixel 4a 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 107°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4"
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/4"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 21 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 8
н/д
Pixel 4a 5G
90.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и корпус - выбирайте Huawei Nova 8, а если коммуникации и звук – то Google Pixel 4a 5G.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Nova 5T или Huawei Nova 8
2. Huawei P40 Lite или Huawei Nova 8
3. Huawei P40 Pro или Huawei Nova 8
4. Huawei Nova 7i или Huawei Nova 8
5. Apple iPhone 11 или Google Pixel 4a 5G
6. Samsung Galaxy S21 или Google Pixel 4a 5G
7. Samsung Galaxy S20 FE или Google Pixel 4a 5G
8. OnePlus Nord 2 5G или Google Pixel 4a 5G
9. Google Pixel 4a или Google Pixel 4a 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры