Huawei Nova 8 против Nova 7i
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 декабря 2020 года Huawei Nova 8 с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 985 5G, против 6.4-дюймового Huawei Nova 7i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Nova 8
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.8% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Nova 7i
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3800 мАч
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.57 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2310 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.2:9
|Плотность пикселей
|392 точек на дюйм
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.3%
|83.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|160.1 мм
|159.2 мм
|Ширина
|74.1 мм
|76.3 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.7 мм
|Вес
|169 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий, Белый
|Черный, Розовый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 985 5G
|HiSilicon Kirin 810
|Макс. частота
|2560 МГц
|2270 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP8
|Mali-G52 MP6
|Частота GPU
|850 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|~652 Гфлопс
|~551 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark (#108 и #181)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 11
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|-
|14.7 ГБ
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 15 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:35 ч.
|1:10 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4"
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|21
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Январь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 8 более удачной покупкой.
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