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Huawei Nova 8i против Honor 10X Lite

Хуавей Нова 8i
VS
Хуавей Хонор 10Х Лайт
Huawei Nova 8i
Huawei Honor 10X Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 июля 2021 года Huawei Nova 8i с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.67-дюймового Huawei Honor 10X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 8i
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (508 против 428 нит)
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 662
  • Весит на 16 граммов меньше
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 331 и 304 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 10X Lite
  • Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 8i
vs
Honor 10X Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 84.3%
Особенности - DCI-P3 -
Максимальная яркость
Nova 8i +19%
508 нит
Honor 10X Lite
428 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 165.7 мм
Ширина 74.7 мм 76.9 мм
Толщина 8.6 мм 9.3 мм
Вес 190 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Лунное серебро, Звездное небо Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nova 8i +6%
89.4%
Honor 10X Lite
84.3%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 8i и Хуавей Хонор 10Х Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G51
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~83.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 8i +9%
331
Honor 10X Lite
304
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 8i +1%
1345
Honor 10X Lite
1335
AnTuTu Benchmark 9
Nova 8i
124728
Honor 10X Lite +62%
202633
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI EMUI 11 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 19 минут) Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:47 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nova 8i
н/д
Honor 10X Lite
14:15 ч.
Время просмотра видео
Nova 8i
н/д
Honor 10X Lite
15:51 ч.
Время разговора (3G)
Nova 8i
н/д
Honor 10X Lite
37:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 8i vs Huawei Honor 10X Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Huawei Nova 8i, а если автономность – то Huawei Honor 10X Lite.

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