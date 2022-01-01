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Huawei Nova 8i против Nova 10 Pro

Хуавей Нова 8i
VS
Хуавей Нова 10 Про
Huawei Nova 8i
Huawei Nova 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 июля 2021 года Huawei Nova 8i с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.78-дюймового Huawei Nova 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 8i
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 10 Pro
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год новее
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 8i
vs
Nova 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1200 x 2652 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 -
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 91.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Nova 8i
н/д
Nova 10 Pro
778 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 164.24 мм
Ширина 74.7 мм 74.45 мм
Толщина 8.6 мм 7.88 мм
Вес 190 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Лунное серебро, Звездное небо Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nova 8i
89.4%
Nova 10 Pro +2%
91.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 8i и Хуавей Нова 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 11 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 642L
Частота GPU 600 МГц 490 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 8i
329
Nova 10 Pro +138%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 8i
1329
Nova 10 Pro +110%
2785
AnTuTu Benchmark 9
Nova 8i
192829
Nova 10 Pro +174%
528224
CPU 62616 -
GPU 39860 -
Memory 43274 -
UX 49023 -
Total score 192829 528224
3DMark Wild Life Performance
Nova 8i
373
Nova 10 Pro
н/д
PCMark 3.0 score 5376 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android
Оболочка UI EMUI 11 HarmonyOS 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (60% за 19 минут) Да (80% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 0:26 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:37 ч.
Просмотр видео - 12:24 ч.
Игры - 05:22 ч.
Режим ожидания - 96 ч.
Общая автономность
Nova 8i
н/д
Nova 10 Pro
29:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 8i vs Huawei Nova 10 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 10 Pro более удачной покупкой.

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