Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Huawei Nova 9 SE с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Huawei Nova 7 SE, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.