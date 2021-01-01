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Huawei Nova 9 против Apple iPhone 11

Хуавей Нова 9
VS
Эпл Айфон 11
Huawei Nova 9
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2021 года Huawei Nova 9 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 9
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1190 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3110 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 10.9% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 20% выше плотность пикселей (392 vs 326 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1329 и 781 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 9
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 24.8 мс
Контрастность - 999:1
Максимальная яркость
Nova 9
606 нит
iPhone 11 +6%
643 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 150.9 мм
Ширина 73.7 мм 75.7 мм
Толщина 7.77 мм 8.3 мм
Вес 175 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Звездно-голубой Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nova 9 +14%
89.9%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 9 и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Apple A13 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642L Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 490 МГц -
FLOPS - ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя - NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 9
781
iPhone 11 +70%
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 9
2962
iPhone 11 +17%
3477
AnTuTu Benchmark 9
Nova 9
521706
iPhone 11 +24%
646913
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 13 (С обновлением до iOS 15.0)
Оболочка UI EMUI 12 -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:54 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nova 9
12:00 ч.
iPhone 11 +27%
15:29 ч.
Время просмотра видео
Nova 9
14:14 ч.
iPhone 11 +30%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Nova 9 +52%
26:51 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 9 vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nova 9
н/д
iPhone 11
129
Качество видео
Nova 9
н/д
iPhone 11
109
Итоговая оценка камеры
Nova 9
н/д
iPhone 11
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 9
н/д
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (66 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей - выбирайте Huawei Nova 9, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 11.

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