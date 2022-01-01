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Huawei Nova 9 против Apple iPhone SE (2022)

Хуавей Нова 9
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Huawei Nova 9
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2021 года Huawei Nova 9 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 9
  • Комплектуется на 2282 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 2018 мАч
  • Тонкие рамки – на 24.5% выше полезная площадь экрана
  • На 1.87" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 20% выше плотность пикселей (392 vs 326 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Стерео динамики
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 9
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
ШИМ (PWM) 500 Гц -
Время отклика 2.8 мс 38 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1655:1
Максимальная яркость
Nova 9
603 нит
iPhone SE (2022)
603 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 138.4 мм
Ширина 73.7 мм 67.3 мм
Толщина 7.77 мм 7.3 мм
Вес 175 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Звездно-голубой Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nova 9 +37%
89.9%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 9 и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU 490 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 9
785
iPhone SE (2022) +120%
1724
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 9
2962
iPhone SE (2022) +56%
4608
AnTuTu Benchmark 9
Nova 9
519282
iPhone SE (2022) +40%
729009
CPU 156658 197658
GPU 158032 298378
Memory 87534 105062
UX 120646 128775
Total score 519282 729009
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 14 FPS -
Graphics score 2496 -
PCMark 3.0 score 9714 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
Оболочка UI EMUI 12 -
Размер системы из коробки 10 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:54 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:44 ч. 09:55 ч.
Просмотр видео 11:27 ч. 08:38 ч.
Игры 04:55 ч. 03:26 ч.
Режим ожидания 93 ч. 93 ч.
Общая автономность
Nova 9 +4%
26:35 ч.
iPhone SE (2022)
25:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 9 vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 9 +5%
90.5 дБ
iPhone SE (2022)
85.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (66 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Huawei Nova 9, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone SE (2022).

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