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Huawei Nova 9 против Nova 11

65 из 100
Huawei Nova 9
VS
71 из 100
Huawei Nova 11
Huawei Nova 9
Huawei Nova 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2021 года Huawei Nova 9 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.7-дюймового Huawei Nova 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 9
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Huawei Nova 11
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Стерео динамики
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1011 и 789 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Nova 9
77
Nova 11
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Nova 9
76
Nova 11
65
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Nova 9
49
Nova 11
50
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Nova 9
43
Nova 11
83
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Nova 9
64
Nova 11
83*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Nova 9
78
Nova 11
78
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Nova 9
65
Nova 11
71*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
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Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 9
vs
Nova 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.57 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1084 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 430 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 600 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 91.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 500 Гц -
Время отклика 2.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Nova 9
610 нит
Nova 11
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 161.29 мм
Ширина 73.7 мм 74.96 мм
Толщина 7.77 мм 6.88 мм
Вес 175 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Золотистый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nova 9
89.9%
Nova 11 +2%
91.4%

Производительность

Тестируем Huawei Nova 9 и Huawei Nova 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц 490 МГц
FLOPS ~753 Гфлопс ~753 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 9
789
Nova 11 +28%
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 9 +23%
2985
Nova 11
2431
AnTuTu Benchmark 9
Nova 9
512136
Nova 11 +2%
523581
CPU 154293 157375
GPU 159455 1711499
Memory 85585 96225
UX 111919 83714
Total score 512136 523581
3DMark Wild Life Performance
Nova 9
2491
Nova 11
н/д
Пиковая температура корпуса 37.4 °C -
Stability 98% -
Graphics test 14 FPS -
Graphics score 2491 -
Web score 6637 -
Video editing 5971 -
Photo editing 20480 -
Data manipulation 8298 -
Writing score 12876 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 -
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 13
Оболочка UI EMUI 12 EMUI 13
Размер системы из коробки 10 ГБ -

Батарея

Объем 4300 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:54 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:44 ч. -
Просмотр видео 11:27 ч. -
Игры 04:56 ч. -
Режим ожидания 93 ч. -
Общая автономность
Nova 9
26:35 ч.
Nova 11
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 9 vs Huawei Nova 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 112°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 60 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 8960 x 6720
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя - 0.61 микрон
Тип сенсора CMOS PureCel
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 9
90.5 дБ
Nova 11
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Апрель 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 11 более удачной покупкой.

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