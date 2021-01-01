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Huawei Nova 9 против Nova 5T

Хуавей Нова 9
VS
Хуавей Нова 5Т
Huawei Nova 9
Huawei Nova 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2021 года Huawei Nova 9 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova 9
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 550 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3750 мАч
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (606 против 504 нит)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Nova 9
86
Nova 5T
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Nova 9
71
Nova 5T
63
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Nova 9
75
Nova 5T
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Nova 9
74
Nova 5T
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Nova 9
86
Nova 5T
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Nova 9
76
Nova 5T
66

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova 9
vs
Nova 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 36.4 мс
Контрастность - 1344:1
Максимальная яркость
Nova 9 +20%
606 нит
Nova 5T
504 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 154.3 мм
Ширина 73.7 мм 74 мм
Толщина 7.77 мм 7.8 мм
Вес 175 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Звездно-голубой Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nova 9 +7%
89.9%
Nova 5T
84.2%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова 9 и Хуавей Нова 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2400 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642L Mali G76 MP10
Частота GPU 490 МГц 750 МГц
FLOPS - ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova 9 +14%
779
Nova 5T
683
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova 9 +18%
2955
Nova 5T
2499
AnTuTu Benchmark 9
Nova 9 +10%
520946
Nova 5T
475691
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 12 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:54 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nova 9
12:00 ч.
Nova 5T
н/д
Время просмотра видео
Nova 9
14:14 ч.
Nova 5T
н/д
Время разговора (3G)
Nova 9
26:51 ч.
Nova 5T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova 9 vs Huawei Nova 5T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6912 x 4624
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova 9
н/д
Nova 5T
81.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (66 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 9 более удачной покупкой.

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