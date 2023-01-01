Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 ноября 2022 года Huawei Nova Y61 с экраном 6.52" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.74-дюймового Huawei Honor X7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.