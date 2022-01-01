Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2022 года Huawei Nova Y70 с экраном 6.75" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 6.67-дюймового Huawei Honor 50 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.