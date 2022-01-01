Главная > Сравнение смартфонов > Nova Y90 vs Honor X8 (2022) – что лучше выбрать?

Huawei Nova Y90 против Honor X8 (2022)

Хуавей Нова Y90
VS
Хуавей Хонор X8
Huawei Nova Y90
Huawei Honor X8 (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Huawei Nova Y90 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.7-дюймового Huawei Honor X8 (2022), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova Y90
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
Причины выбрать Huawei Honor X8 (2022)
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova Y90
vs
Honor X8 (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон - 19.9:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.1% 89.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 22 мс
Контрастность - 622:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Nova Y90
н/д
Honor X8 (2022)
468 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163.4 мм
Ширина 74.7 мм 74.7 мм
Толщина 8.4 мм 7.45 мм
Вес 195 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Зеленый, Черный Серебристый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Нова Y90 и Хуавей Хонор X8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 610
Частота GPU 1114 МГц 1114 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova Y90 +10%
1632
Honor X8 (2022)
1477
AnTuTu Benchmark 9
Nova Y90
221916
Honor X8 (2022) +20%
267266
CPU 52536 80229
GPU 50648 50294
Memory 61538 67968
UX 58026 71303
Total score 221916 267266
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 445
PCMark 3.0 score - 7583
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android Android 11
Оболочка UI EMUI 12 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки - 30.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:28 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova Y90 vs Huawei Honor X8 (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.5
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nova Y90
н/д
Honor X8 (2022)
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Huawei Nova Y90, а если программное обеспечение и звук – то Huawei Honor X8 (2022).

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Nova Y90 или Xiaomi Redmi Note 11
2. Huawei Nova Y90 или Xiaomi Poco M4 Pro
3. Huawei Nova Y90 или Nova 8i
4. Huawei Nova Y90 или Xiaomi Redmi 10 2022
5. Huawei Nova Y90 или Nova Y70
6. Huawei Honor X8 (2022) или Samsung Galaxy A33 5G
7. Huawei Honor X8 (2022) или Honor X9

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры