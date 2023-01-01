Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Huawei Nova Y90 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.52-дюймового Huawei Nova Y61, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.