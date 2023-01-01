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Huawei Nova Y90 против Nova Y61

Хуавей Нова Y90
VS
Хуавей Нова Y61
Huawei Nova Y90
Huawei Nova Y61

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июня 2022 года Huawei Nova Y90 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.52-дюймового Huawei Nova Y61, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Nova Y90
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 45% выше плотность пикселей (391 vs 269 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Тонкие рамки – на 6.7% выше полезная площадь экрана
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 379 и 170 баллов
Причины выбрать Huawei Nova Y61
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nova Y90
vs
Nova Y61

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон - 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.1% 82.4%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 164.28 мм
Ширина 74.7 мм 75.8 мм
Толщина 8.4 мм 8.94 мм
Вес 195 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Зеленый, Черный Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nova Y90 +8%
89.1%
Nova Y61
82.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Нова Y90 и Хуавей Нова Y61 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G51 MP4
Частота GPU 1114 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~83.2 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nova Y90 +123%
379
Nova Y61
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Nova Y90 +67%
1633
Nova Y61
975
AnTuTu Benchmark 9
Nova Y90 +9%
222312
Nova Y61
204494
CPU 52536 58875
GPU 50648 40728
Memory 61538 48545
UX 58026 57210
Total score 222312 204494
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android Android 12
Оболочка UI EMUI 12 EMUI 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч. 1:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Nova Y90 vs Huawei Nova Y61
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova Y90 более удачной покупкой.

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