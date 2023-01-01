Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2023 года Huawei Nova Y91 с экраном 6.95" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.57-дюймового Huawei Nova 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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