Главная > Сравнение смартфонов > P Smart (2019) vs Honor 9 – что лучше выбрать?

Huawei P Smart (2019) против Honor 9

Хуавей П Смарт (2019)
VS
Хуавей Хонор 9
Huawei P Smart (2019)
Huawei Honor 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года Huawei P Smart (2019) с экраном 6.21" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.1-дюймового Huawei Honor 9, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P Smart (2019)
  • На 1.11" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 13.13% выше полезная площадь экрана
  • На 14% лучшая автономность (88 vs 77 часов)
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 710
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 9
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (519 против 432 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P Smart (2019)
vs
Honor 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.21 дюймов 5.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 428 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.37% 70.24%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 39 мс 32.8 мс
Контрастность 1309:1 1310:1
Максимальная яркость
P Smart (2019)
432 нит
Honor 9 +20%
519 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155.2 мм 147.3 мм
Ширина 73.4 мм 70.9 мм
Толщина 8 мм 7.4 мм
Вес 160 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
P Smart (2019) +19%
83.37%
Honor 9
70.24%

Производительность

Тестируем Хуавей П Смарт (2019) и Хуавей Хонор 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 960
Макс. частота 2200 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G51 Mali-G71 MP8
Частота GPU 1000 МГц 1037 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~282 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1666 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
P Smart (2019)
1331
Honor 9
н/д
AnTuTu Benchmark 7
P Smart (2019)
137170
Honor 9 +5%
143670
AnTuTu Benchmark 8
P Smart (2019)
129794
Honor 9 +53%
198567
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 9 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:04 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P Smart (2019)
10:06 ч.
Honor 9 +12%
11:28 ч.
Время просмотра видео
P Smart (2019) +19%
11:11 ч.
Honor 9
9:37 ч.
Время разговора (3G)
P Smart (2019) +16%
24:45 ч.
Honor 9
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P Smart (2019) vs Huawei Honor 9
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой (без потери качества), 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P Smart (2019) +2%
87 дБ
Honor 9
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года Июнь 2017 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.83 Вт/кг 1.26 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый кейс		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Huawei P Smart (2019), а если производительность и коммуникации – то Huawei Honor 9.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
5 (100%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A30 против Huawei P Smart (2019)
2. Xiaomi Redmi Note 8T против Huawei P Smart (2019)
3. Xiaomi Redmi Note 9S против Huawei P Smart (2019)
4. Samsung Galaxy A20 против Huawei P Smart (2019)
5. Xiaomi Redmi Note 8 против Huawei P Smart (2019)
6. Huawei P30 против Huawei Honor 9
7. Xiaomi Redmi Note 8 против Huawei Honor 9
8. Huawei P20 против Huawei Honor 9
9. Huawei Honor 10 против Huawei Honor 9

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях