Huawei P Smart (2019) против Honor 9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года Huawei P Smart (2019) с экраном 6.21" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.1-дюймового Huawei Honor 9, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P Smart (2019)
- На 1.11" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 13.13% выше полезная площадь экрана
- На 14% лучшая автономность (88 vs 77 часов)
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 710
- Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 9
- Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Возможность записи 4K-видео
- На 20% выше максимальная яркость экрана (519 против 432 нит)
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
58
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
43
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.21 дюймов
|5.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|415 точек на дюйм
|428 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.37%
|70.24%
|Цветовой охват sRGB
|98%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|39 мс
|32.8 мс
|Контрастность
|1309:1
|1310:1
Дизайн и корпус
|Высота
|155.2 мм
|147.3 мм
|Ширина
|73.4 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8 мм
|7.4 мм
|Вес
|160 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|HiSilicon Kirin 960
|Макс. частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|12 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G51
|Mali-G71 MP8
|Частота GPU
|1000 МГц
|1037 МГц
|FLOPS
|~225 Гфлопс
|~282 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1666 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
325
Geekbench 5 (многоядерный)
1331
AnTuTu Benchmark 7
137170
Honor 9 +5%
143670
AnTuTu Benchmark 8
129794
Honor 9 +53%
198567
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:04 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:06 ч.
Honor 9 +12%
11:28 ч.
Время просмотра видео
P Smart (2019) +19%
11:11 ч.
9:37 ч.
Время разговора (3G)
P Smart (2019) +16%
24:45 ч.
21:03 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|5160 x 3872
|Зум
|Цифровой
|Цифровой (без потери качества), 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|6
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.83 Вт/кг
|1.26 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1 Вт/кг
|1.26 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый кейс
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Huawei P Smart (2019), а если производительность и коммуникации – то Huawei Honor 9.
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