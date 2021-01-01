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Huawei P Smart (2019) против Honor 9 Lite

Хуавей П Смарт (2019)
VS
Хуавей Хонор 9 Лайт
Huawei P Smart (2019)
Huawei Honor 9 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года Huawei P Smart (2019) с экраном 6.21" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P Smart (2019)
  • На 0.56" большая диагональ экрана
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Использует более быструю память LPDDR4 1666 МГц
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 710
  • Тонкие рамки – на 7.25% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • На 44% выше максимальная яркость экрана (621 против 432 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P Smart (2019)
vs
Honor 9 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.21 дюймов 5.65 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 427 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.37% 76.12%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 39 мс 29 мс
Контрастность 1309:1 1529:1
Максимальная яркость
P Smart (2019)
432 нит
Honor 9 Lite +44%
621 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155.2 мм 151 мм
Ширина 73.4 мм 71.9 мм
Толщина 8 мм 7.6 мм
Вес 160 граммов 149 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P Smart (2019) +10%
83.37%
Honor 9 Lite
76.12%

Производительность

Тестируем Хуавей П Смарт (2019) и Хуавей Хонор 9 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2200 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G51 Mali-T830 MP2
Частота GPU 1000 МГц 600 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1666 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
P Smart (2019) +83%
137170
Honor 9 Lite
74854
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9 EMUI 9
Размер системы из коробки 9 ГБ 9.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:04 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P Smart (2019)
10:06 ч.
Honor 9 Lite
н/д
Время просмотра видео
P Smart (2019)
11:11 ч.
Honor 9 Lite
н/д
Время разговора (3G)
P Smart (2019)
24:45 ч.
Honor 9 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P Smart (2019) vs Huawei Honor 9 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 28 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P Smart (2019) +1%
87 дБ
Honor 9 Lite
86.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.83 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый кейс		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart (2019) более удачной покупкой.

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