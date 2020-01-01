Huawei P Smart (2019) против Honor 9X Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года Huawei P Smart (2019) с экраном 6.21" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.5-дюймового Huawei Honor 9X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P Smart (2019)
- Весит на 28 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9X Lite
- Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3400 мАч
- Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P Smart (2019) и Huawei Honor 9X Lite
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.21 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|415 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.37%
|84.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155.2 мм
|160.4 мм
|Ширина
|73.4 мм
|76.6 мм
|Толщина
|8 мм
|8 мм
|Вес
|160 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Изумрудный зеленый, Полночный черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1666 МГц
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
330
Honor 9X Lite +4%
343
Geekbench 5 (многоядерный)
1340
Honor 9X Lite +2%
1364
AnTuTu Benchmark 8
154566
Honor 9X Lite +8%
166905
Список Android-смартфонов в AnTuTu 8 (#290 и #273)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:04 ч.
|1:36 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:06 ч.
Время просмотра видео
11:11 ч.
Время разговора (3G)
24:45 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|2 (48 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|6
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
86 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.83 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый кейс
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9X Lite более удачной покупкой.
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