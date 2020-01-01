Huawei P Smart (2019) против Honor X10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года Huawei P Smart (2019) с экраном 6.21" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.63-дюймового Huawei Honor X10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P Smart (2019)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Весит на 43 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Honor X10
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3400 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- На 0.42" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
- Возможность записи 4K-видео
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
68
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P Smart (2019) и Huawei Honor X10
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.21 дюймов
|6.63 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|415 точек на дюйм
|397 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.37%
|84.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155.2 мм
|163.7 мм
|Ширина
|73.4 мм
|76.5 мм
|Толщина
|8 мм
|8.8 мм
|Вес
|160 граммов
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|HiSilicon Kirin 820
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-G57 MP6
|GPU-ядер
|4
|6
|Частота GPU
|1000 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1666 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
330
Honor X10 +94%
639
Geekbench 5 (многоядерный)
1340
Honor X10 +82%
2445
AnTuTu Benchmark 8
154566
Honor X10 +148%
383360
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu 8 (#290 и #90)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
|Magic UI 3.1
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:04 ч.
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:06 ч.
Время просмотра видео
11:11 ч.
Время разговора (3G)
24:45 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|3 (40 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|6
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
86 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.83 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый кейс
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor X10 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1