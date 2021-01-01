Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 апреля 2020 года Huawei P Smart 2020 с экраном 6.21" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.3-дюймового Huawei Mate 20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.